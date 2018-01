Kuh reißt aus dem Schlachthof aus – und stoppt ICE

Eine aus einem Schlachthof ausgebüxte Kuh hat am Dienstag einen ICE im Rheintal ausgebremst. Sie bewegte sich über eine Stunde lang nicht mehr von den Gleisen, wie ein Sprecher der Bundespolizei in Baden-Württemberg sagte. Genutzt hat es ihr am Ende nichts: Ein Jäger wurde gerufen, der das Tier...