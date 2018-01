Elvis-Express fährt durch Australien

Tolle und Rock’n’Roll: Der Elvis-Express

Die Tolle und die Koteletten sitzen: Ein als Elvis verkleideter Mann kontrolliert auf dem australischen Hauptbahnhof von Sydney – Sydney Central Station – sein Aussehen, bevor er in den Elvis-Express steigt. Hunderte Elvis-Presley-Imitatoren und Fans sind in Australien mit Sonderzügen zu einem Festival zu Ehren des King of Rock'n'Roll unterwegs. Fotos des Spektakels.

Foto: Mick Tsikas / dpa