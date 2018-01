Rabattaktion von Nutella führt zu Tumulten in Supermärkten

Drängeleien, Ellenbogenstöße, Schreierei: In Frankreich hat eine Rabattaktion auf Nutella am Donnerstag zu tumultartigen Szenen in Supermärkten geführt.„Die Leute eilten herein, haben sich geschubst, alles umgestoßen. Es war das reinste Chaos!“, sagte ein Mitarbeiter der Kette Intermarché in der...