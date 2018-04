Gedenkgottesdienst am Sonntagabend im Dom in Münster

Münster Nach dem tödlichen Zwischenfall von Münster soll es am Sonntagabend einen Gedenkgottesdienst im Paulus-Dom geben. Der Münsteraner Bischof Felix Genn leitet den ökumenischen Gottesdienst, wie ein Bistumssprecher sagte. "Wir laden jeden ein, der ein Bedürfnis hat." Ein Mann war am Samstag mit einem Kleintransporter in eine Gruppe von Menschen gerast und tötete zwei von ihnen. Anschließend erschoss er sich nach Polizeiangaben in dem Wagen selbst.