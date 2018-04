Coachella-Festival in Kalifornien

Coachella 2018: Kult-Festival in den USA

Vor einem Jahr musste Beyoncé wegen ihrer Schwangerschaft den geplanten Auftritt beim Coachella-Musikfestival in Kalifornien absagen. Am 14. April holte die „Queen Bey“ in der Wüstenstadt Indio als Headliner den Auftritt nach. Tausende Besucher feiern an zwei Wochenenden Musik, Kunst und Karussells.

Foto: Kevin Winter / Getty Images for Coachella