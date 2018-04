Kanye West schreibt ein "Twitter-Buch"

Los Angeles Rapper Kanye West verfasst einen Lebensratgeber - auf Twitter. "Oh übrigens, das ist mein Buch, das ich gerade in Echtzeit schreibe", verkündete der Ehemann von Reality-Star Kim Kardashian, nachdem er seine Follower zuvor bereits mit zahlreichen philosophischen Tweets versorgt hatte. "Sei hier. Sei im Moment", riet er ihnen etwa - oder erklärte, dass die Zerstreuung "der Feind der Vision" sei. West hatte aber auch ganz lebenspraktische Tipps parat: "Wenn du aufwachst, spring nicht sofort zum Telefon oder ins Internet. Sei einfach still und genieße deine eigene Fantasie."

