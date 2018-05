Boys, wie die Zeit vergeht

Los Angeles Und die Fans jubelten wie in den 90er-Jahren: Die fünf Musiker der früheren US-Boyband N’Sync sind auf dem „Walk of Fame“ in Hollywood gefeiert worden. Sie enthüllten auf dem berühmten Bürgersteig die 2636. Sternenplakette. Neben Justin Timberlake (37) standen Lance Bass (38), JC Chasez (41), Joey...