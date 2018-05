Los Angeles Eine weitere lebensgroße Straßenkunst-Statue, die US-Präsident Donald Trump nackt zeigt, ist in den USA versteigert worden. Die wenig schmeichelhafte Skulptur brachte bei der Auktion in Los Angeles 28 000 Dollar ein, wie eine Sprecherin des Auktionshauses Julien's der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Der Schätzpreis lag bei 20 000 Dollar. Käufer ist Zak Bagans, Betreiber des "Haunted Museum" in Las Vegas, wo nach Eigendarstellung "paranormale" Objekte ausgestellt werden.

