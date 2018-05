Schweres Erdbeben erschüttert Hawaii

Honolulu Ein Erdbeben der Stärke 6,9 hat den US-Bundesstaat Hawaii erschüttert. Das Zentrum des Bebens befand sich in fünf Kilometern Tiefe und damit relativ nah an der Erdoberfläche, wie die US-Erdbebenwarte mitteilte. Nur eine Stunde zuvor war es an gleicher Stelle zu einem Beben der Stärke 5,4 gekommen. Ob Menschen zu Schaden kamen, ist ebenso unklar wie das Ausmaß möglicher Sachschäden. Dem Pacific Tsunami Warning Center zufolge bestand keine Tsunami-Gefahr. Gestern war auf Big Island, der größten Inselgruppe, der Vulkan Kilauea ausgebrochen und hatte Asche und glühende Lava gespuckt.

