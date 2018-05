Gestohlene Luxusautos: Autoschieberbande vor Gericht

Bielefeld Drei mutmaßliche Mitglieder einer Autoschieberbande stehen heute in Bielefeld vor Gericht. Die Gruppe soll überwiegend in Nordrhein-Westfalen und rund um Frankfurt immer wieder Luxusautos gestohlen und weiterverkauft haben, darunter viele SUVs und Limousinen. In einer Lagerhalle im niedersächsischen Papenburg sollen sie dann die Fahrgestellnummern ausgefräst und ausgetauscht haben. Die drei Angeklagten waren nach Angaben der Ermittler vor allem mit dem Umbau und dem Weiterverkauf der Fahrzeuge beschäftigt. Der Diebstahl selbst wird ihnen nicht angelastet.

Anmeldung Noch nicht bei der Salzgitter Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder