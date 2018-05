Wehr Ein verdächtiger Koffer mit heraushängenden Kabeln hat in der süddeutschen Kleinstadt Wehr für Aufregung gesorgt. Es handelte sich um eine Bombenattrappe, wie die Polizei mitteilte. Sie war gegen 9.30 Uhr vor einem Dönerladen gefunden worden. Die Polizei hatte die Gegend rund um den Fundort in der Innenstadt weiträumig abgesperrt. In der Kleinstadt in der Nähe der schweizerischen Grenze wohnen mehr als 2700 Menschen.

