Fotos: So viel Plastikmüll produzieren Familien weltweit

Vielen Konsumenten wird erst am Welt-Umwelttag bewusst, dass sie zu viel Plastik in ihrem Alltag produzieren. Doch wissen Familien wirklich, wie viel das konkret an einem Tag ist? Die Nachrichtenagentur hat Fotografen auf die Reise geschickt, um dies zu erkunden.Herausgekommen sind Fotos von...