Feuer im Mandarin Oriental Hotel in London ausgebrochen

Wegen eines Brands in einem Londoner Luxushotel ist die Feuerwehr am Mittwoch in der britischen Hauptstadt zu einem Großeinsatz ausgerückt. Knapp 120 Feuerwehrleute und 20 Löschfahrzeuge seien bei dem Feuer im Dach eines Hotels im Stadtteil Knightsbridge im Einsatz, teilte die London Fire Brigade...