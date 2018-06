London Dicke schwarze Rauchschwaden steigen über dem Mandarin Oriental Hotel am Londoner Hyde Park auf. Ob Menschen bei dem Brand zu Schaden gekommen sind, war zunächst unklar.

Brand in Londoner Luxus-Hotel führt zu Großeinsatz

Wegen eines Brands in einem Londoner Luxushotel ist die Feuerwehr am Mittwoch in der britischen Hauptstadt zu einem Großeinsatz ausgerückt.

Knapp 120 Feuerwehrleute und 20 Löschfahrzeuge seien bei dem Feuer in einem Hotel im Stadtteil Knightsbridge im Einsatz, teilte die London Fire Brigade mit. Auch der Londoner Rettungsdienst schickte Einsatzkräfte zu dem Hotel. Ob Menschen zu Schaden kamen, war zunächst nicht bekannt. Mehrere Straßen in der Umgebung wurden gesperrt.

"Das Hotel wurde von Mitarbeitern evakuiert und Einsatzkräfte arbeiten derzeit daran, das Feuer unter Kontrolle zu bringen sowie das Gebäude systematisch zu durchsuchen", hieß es in einer Mitteilung der Feuerwehr am Abend. Es sei wahrscheinlich, dass der Einsatz die ganze Nacht andauern werde.

Auf Fernsehbildern am Nachmittag waren dicke schwarze Rauchschwaden zu sehen, die vom Dach des Mandarin Oriental Hotels am Hyde Park aufstiegen. Das Hotel war erst vor kurzem renoviert worden. Die Ursache für den Brand war zunächst unklar.