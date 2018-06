Lauingen: Bürgermeister Wolfgang Schenk stirbt nach Stadtratssitzung

Der Bürgermeister des schwäbischen Lauingen an der Donau ist in einer Stadtratssitzung zusammengebrochen und kurz darauf gestorben. Wie eine Sprecherin der Stadt am Mittwoch mitteilte, brach der SPD-Politiker am Dienstagabend 20 Minuten nach Beginn der Sitzung zusammen, sofort sei ein Notarzt...