Berlin Die Besetzung der ProSiebenSat.1-Show "The Voice of Germany" nimmt wieder Form an: Michael Patrick Kelly soll nach einem Bericht der "Bild"-Zeitung die Nachfolge des Finnen Samu Haber antreten. "Es können gerne alle spekulieren", sagte ein ProSiebenSat.1-Sprecher. "Wer die Coaches sind, werden Sat.1 und ProSieben am Donnerstag auf der Fernsehmesse Screen Force verkünden." Haber hatte vor etwa vier Wochen seinen Abschied bekanntgegeben.

