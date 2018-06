Helge Achenbach muss Aldi-Erben Millionen zahlen

Der frühere Düsseldorfer Kunstberater Helge Achenbach muss den Erben des Aldi-Miteigentümers Berthold Albrecht Schadensersatz in Höhe von mehr als 16 Millionen Euro zahlen. Das entschied das Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf am Donnerstag in einem Berufungsverfahren. Das Gericht reduzierte dabei...