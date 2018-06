Angriff auf Zeitung schockt die USA

Annapolis Es ist eine Titelseite, die unendlich viel Kraft gekostet haben muss: Die Mitarbeiter der "Capital Gazette" trauern um fünf ihrer Kollegen. Ein bewaffneter Mann war gestern in die Redaktion der kleinen Lokalzeitung in Annapolis im US-Bundesstaat Maryland eingedrungen und hatte das Feuer eröffnet - offenbar hegte er seit langem einen tiefen Groll gegen das Blatt. Die überlebenden Journalisten stellten nur wenige Stunden später eine Zeitung auf die Beine - auf dem Titel die Gesichter der Toten. "Wir sind untröstlich, am Boden zerstört. Unsere Kollegen und Freunde sind weg", schrieb der Herausgeber der Zeitung.

