Gronau Diebe haben in Gronau im Münsterland eine Statue des Rocksängers Udo Lindenberg gestohlen. Sie gingen dabei mächtig rabiat mit der etwa 1,30 Meter großen Bronzeplastik um: Bei dem Diebstahl in Lindenbergs Geburtsstadt brach der Fuß der Statue ab. Die Plastik in einem Kreisverkehr war bereits am Wochenende gestohlen worden, der Diebstahl wurde aber erst jetzt angezeigt, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Statue des Ehrenbürgers war im vergangenen Frühjahr aufgestellt worden.

Anmeldung Noch nicht bei der Salzgitter Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder