Höhlen-Drama in Thailand: Sauerstoffmangel bereitet Sorgen

Das Drama um zwölf Nachwuchsfußballer, die seit zwei Wochen in einer thailändischen Höhle eingeschlossen sind, hat ein erstes Todesopfer gefordert. Der 38-jährige Saman Kunan, im Hauptberuf Chef der Sicherheitsleute an Bangkoks Internationalem Flughafen, starb an Sauerstoffmangel, nachdem er mit...