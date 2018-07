Antisemitischer Angriff – Gruppe prügelt auf Syrer ein

Bei einem offensichtlich antisemitischen Übergriff soll eine Gruppe in Berlin einen Syrer verprügelt und am Kopf verletzt haben. Ausgelöst haben soll die Attacke ein Schmuckstück in Form eines Davidsterns an der Halskette des Opfers, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 25-Jährige sei nach...