Höhlendrama: Elon Musk will mit Mini-U-Boot helfen Mit einem Tauchboot und aufblasbaren Rettungskapseln wollen sich US-Firmen an der Rettung der in einer Grotte eingeschlossenen Jugendgruppe beteiligen. Nach einem ersten Bergungserfolg am Sonntag wurde der gefährliche Einsatz inzwischen fortgesetzt.