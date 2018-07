Das sind die besten Bilder des Tages

Montag, 16. Juli 2018: Trauernde beten für den thailändischen Taucher Samarn Kunan, der bei dem Versuch starb, die in einer Höhle eingeschlossene Jugendfußballmannschaft zu retten. Kunan wurde am Montag in der Provinz Chiang Rai beigesetzt.

Foto: TYRONE SIU / REUTERS