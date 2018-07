Handy-Klingeln statt Kirchenglocken - Anwohner verhindern Kunstprojekt in Luzern

„God is calling“, kommentierten einige Touristen. Als würde Gott sich per Handy an die Gläubigen wenden, ertönten seit wenigen Tagen in der Peterskapelle in Luzern in der Schweiz statt dem typischen Kirchenläuten aus dem Glockenturm Handy-Töne. Bei den Anwohnern kam der Klingelton vom Kirchturm...