Waldbrände in Schweden: Deutsche Feuerwehr unterstützt Hilfskräfte

Zur Waldbrandbekämpfung in Schweden rückt Hilfe aus Deutschland an: Aus dem Landkreis Nienburg seien 52 freiwillige Feuerwehrleute mit neun Einsatzfahrzeugen nach Schweden aufgebrochen, teilte das niedersächsische Innenministerium am Wochenende in Hannover mit. Angesichts der sich ausbreitenden...