Känguru büxt aus und landet in Swimmingpool

Durch einen beherzten Sprung in einen Swimmingpool hat ein ausgerissenes Känguru in Dortmund eine erfrischende Abkühlung gefunden. Das pitschnasse Beuteltier wurde am Montag mit einiger Mühe aus dem Wasserbecken in einem Garten gefischt.Dem Känguru war zunächst nach entsprechender Vorarbeit seines...