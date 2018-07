Staudamm in Laos gebrochen – Viele Tote und Verletzte

Nach dem Bruch eines Staudamms werden in Laos zahlreiche Tote befürchtet. Hunderte Menschen würden vermisst, nachdem der noch nicht fertige Damm gerissen sei und eine Flutwelle mehrere Dörfer in der Provinz Attapeu überflutet habe, berichteten staatliche Medien am Dienstag. Die Behörden versuchten,...