Chiyo Miyako: Älteste Frau der Welt mit 117 Jahren gestorben

Mit 117 Jahren ist die Japanerin Chiyo Miyako als älteste Frau der Welt gestorben. Sie gibt nun den Stab an die Japanerin Kane Tanaka ab, die mit 115 älteste Frau ist. Das Gesundheitsministerium in Japan sowie Behörden in der Präfektur Kagawa bestätigten den Tod. Miyako wurde am 2. Mai 1901 in...