Hitzewelle: So einfach baut man sich eine Klimaanlage für zuhause

Die Hitzewelle sorgt in Deutschland weiter für Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke . Auch die Nächte bringen nur noch kaum Abkühlung. Während viele Wohnungen in südlichen Ländern standardmäßig mit Klimaanlagen ausgerüstet sind, ist das in Deutschland eher die Ausnahme. Doch das muss nicht...