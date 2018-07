Orca-Mutter schiebt totes Baby tagelang vor sich her

Es waren herzzerreißende Szenen, die sich über Tage in den Gewässern am nördlichsten Zipfel der US-Westküste abspielten: Damit ihr totes Junges nicht im Meer versank, stupste eine Schwertwal-Mutter es immer wieder mit der Nase an und trug es so weiter mit sich.Das Baby war am Dienstag in den...