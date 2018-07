Malaysia will Abschlussbericht zu Flug MH370 veröffentlichen

Kuala Lumpur Mehr als vier Jahre nach dem rätselhaften Verschwinden von Flug MH370 will Malaysia heute einen offiziellen Abschlussbericht veröffentlichen. Die Regierung in Kuala Lumpur kündigte an, zunächst die Hinterbliebenen zu informieren. Dann soll der Bericht allgemein zugänglich gemacht werden.

Die Boeing 777 der Fluglinie Malaysia Airlines war im März 2014 mit 239 Menschen an Bord aus ungeklärten Gründen von den Radarschirmen verschwunden. Sie war damals auf dem Weg von Malaysia nach China.

Das Wrack wird irgendwo auf dem Boden des Indischen Ozeans vermutet. Die Suche blieb bislang aber ohne Erfolg, auch wenn an verschiedenen Küsten immer wieder einzelne Wrackteile angeschwemmt wurden. Der Fall gehört zu den größten Rätseln der Luftfahrtgeschichte.