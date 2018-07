Wird dieser Dienstag der heißeste Tag des Jahres?

Offenbach Mit fast 40 Grad könnte es heute in Deutschland so heiß werden wie noch nie in diesem Jahr. Der Deutsche Wetterdienst erwartet über 35 Grad von Mecklenburg-Vorpommern bis in den Südwesten. In der Mitte und im Osten sind dem DWD zufolge sogar bis zu 39 Grad drin. Bislang lag der Hitzerekord 2018 bei 38 Grad am 26. Juli in Duisburg. Die höchste jemals in Deutschland gemessene Temperatur seit Beginn der flächendeckenden Wetteraufzeichnungen liegt bei 40,3 Grad - gemessen 2015 in Kitzingen in Bayern.

