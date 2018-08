„Feuertornado“ in England: Einsatzkräfte filmen seltenes Phänomen

Feuerwehrleute haben in der englischen Grafschaft Derbyshire einen „Feuertornado“ gefilmt. Der Feuerwirbel, wie er von den Einsatzkräften auch bezeichnet wird, entstand am Dienstag laut der Tageszeitung „The Guardian“ bei einem Brand in einer Kunststofffabrik. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand....