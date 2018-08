Brand in Bergwald in Oberbayern

Oberaudorf Nach dem Ausbruch eines schwer unter Kontrolle zu bringenden Feuers in einem Bergwald in Oberbayern hat das Landratsamt Rosenheim den Katastrophenfall ausgerufen. Dies sei nötig, um die unterschiedlichen Einsatzkräfte koordinieren zu können, hieß es zur Begründung. Zudem gebe es eine Warnung des Deutschen Wetterdienstes, dass starke Sturmböen zu erwarten seien. 135 Feuerwehrleute, 30 Kräfte der Bergwacht und vier Hubschrauber mit Wasserbehältern bekämpften das Feuer, das nach mehreren Stunden am frühen Abend immer noch nicht unter Kontrolle war.