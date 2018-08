"Forbes": Scarlett Johansson ist Hollywoods Topverdienerin

New York Als Superheldin zur Superverdienerin: Scarlett Johansson ist laut "Forbes" die bestbezahlte Schauspielerin Hollywoods. Sie habe in den vergangenen zwölf Monaten umgerechnet rund 35,5 Millionen Euro verdient, berichtete das US-Wirtschaftsmagazin. Einen großen Anteil daran habe Johanssons Rolle als Superheldin Black Widow in den "Avengers"-Filmen. Auf den weiteren Plätzen landeten Angelina Jolie mit 24,5 Millionen Euro und Jennifer Aniston mit 17 Millionen Euro. Die Beträge beinhalten unter anderem Filmgagen und Einkünfte aus Werbeverträgen.

Anmeldung Noch nicht bei der Salzgitter Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder