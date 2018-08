Hadsch 2018: Was die Pilgerreise nach Mekka für Muslime bedeutet

An diesem Sonntag, 19. August, beginnt für Muslime der Hadsch, also die islamische Pilgerfahrt nach Mekka. In der in Saudi-Arabien gelegenen Stadt befindet sich mit der Kaaba der zentrale Wallfahrtsort der Muslime. In diesem Jahr werden bis zum 24. August etwa 3,5 Millionen Pilger erwartet. Die...