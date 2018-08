Millionär David Glasheen fand nach Börsencrash Glück auf einsamer Insel

Lange weiße Haare, Rauschebart und ein nackter Oberkörper: Noch in den 1980er-Jahren hätte David Glasheen sich selbst so nicht vorstellen können. Damals war der Australier ein erfolgreicher Finanzmanager in Sydney, verdiente Millionen und ging jeden Morgen mit Anzug und Krawatte aus dem Haus. Doch...