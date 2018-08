Köln Ein Containerfrachter hat ein festgefahrenes Passagierschiff auf dem Rhein in Köln wieder frei geschleppt. Ein Teil der Promenade und ein Abschnitt auf dem Rhein wurden für den Einsatz gesperrt. Die 97 Passagiere und 28 Besatzungsmitglieder warteten geduldig, an Land gehen zu können. Sie waren von Koblenz nach Düsseldorf unterwegs und wollten für eine Stunde in Köln anlegen, als der Bug des Schiffes auf Grund geriet.

