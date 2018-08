Das war die Tango-WM in Buenos Aires

700 Paare aus 31 Ländern traten bei der Tango-WM in Buenos Aires an. Die neuen Weltmeister kommen aus Russland und Argentinien. Das russische Paar Sagdiana Khamzina und Dmitry Vasin holte den Sieg in der Kategorie „Bühne“.

Foto: Natacha Pisarenko / dpa