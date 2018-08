Waldbrand breitet sich 50 Kilometer vor Berlin rasch aus

Treuenbrietzen Ein Feuer hat sich auf einer großen Waldfläche rund 50 Kilometer vor der Stadtgrenze von Berlin rasch ausgebreitet. Betroffen seien rund 30 Hektar Fläche in Brandenburg, sagte der Waldbrandschutzbeauftragte des Landes. Die Flammen breiteten sich schnell aus, zunächst war von mehr als fünf Hektar Brandfläche die Rede gewesen. Menschen seien in der unbewohnten Gegend jedoch nicht in Gefahr. Der Brand südwestlich der Hauptstadt erstrecke sich auf munitionsbelastetem Gebiet, hieß es. Das erschwert die Löscharbeiten. Der Regionalleitstelle Brandenburg zufolge gab es schon Explosionen.

