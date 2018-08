Kampf gegen Waldbrand in Brandenburg

Berlin Hunderte Einsatzkräfte haben einen großen Waldbrand in Brandenburg nahe Berlin am Morgen stark eingedämmt. "Weite Teile sind unter Kontrolle", sagte Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter am Einsatzort der dpa. Wenn der Wind so bleibe, sehe er gute Chancen, dass das Feuer bald gelöscht wird und die in Sicherheit gebrachten Anwohner noch im Laufe des Tages zurückkehren können. Mehr als 500 Menschen hatten ihre Häuser verlassen müssen. Rund um Treuenbrietzen brannte eine Fläche so groß wie 400 Fußballfelder. Die Brandursache ist noch unklar. Rund 600 Einsatzkräfte sind im Einsatz.

