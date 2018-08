Gesundheitsrisiken schon bei geringen Mengen Alkohol

Seattle Auch geringer Alkoholkonsum birgt gesundheitliche Risiken. Zu diesem Schluss gelangen die Autoren einer Studie über den weltweiten Konsum alkoholischer Getränke und den Zusammenhang mit 23 Krankheiten. Demnach stehen weltweit 2,8 Millionen Todesfälle pro Jahr mit Alkoholkonsum in Verbindung, wie Forscher der University of Washington festgestellt haben. Die alkoholbedingten Todesursachen unterscheiden sich je nach Alter: In der Altersgruppe 15 bis 49 Jahre sind Tuberkulose, Selbstverletzung und Verkehrsunfälle am häufigsten. In der Gruppe ab 50 Jahren hat Krebs den höchsten Anteil.

