Griechische Seeleute streiken: Heute kein Fährverkehr

Athen Wegen eines 24-stündigen Streiks der griechischen Seeleute ist der Fährverkehr in der Ägäis und im Ionischen Meer weitgehend lahmgelegt worden.

Es laufen heute keine größeren Fähren aus. Das teilte die Hafenpolizei mit. Lediglich einige kleinere Schiffe, die zwischen den Inseln pendeln, fahren.

Die Seeleute fordern Lohnerhöhungen von mindestens fünf Prozent, wie ihre Gewerkschaft mitteilte. Die Reedereien seien bereit, ein Prozent mehr Lohn ab sofort und ein weiteres Prozent vom 1. Januar 2019 an zu geben, teilte der Verband der Reeder der Fähren mit. Das lehnte die Gewerkschaft ab und drohte damit, den Streik zu verlängern.

Anfang September machen noch viele Touristen Urlaub in Griechenland. Zudem kehren Zehntausende mehrheitlich einheimische Touristen aus ihrem Urlaub auf den Inseln zurück in die Ballungszentren. Die Reedereien hatten die Reisenden schon in der vergangenen Woche informiert und vorsichtshalber keine Tickets für heute ausgegeben.