Bushäuschen stürzt ein: 43-Jähriger stirbt bei einem Unfall in Hessen

Bei einem tragischen Unfall ist am frühen Mittwochmorgen ein 43-jähriger Mann in Bad Schwalbach bei Wiesbaden ums Leben gekommen. Der Mann hatte laut Polizei zusammen mit einer 45-jährigen Frau in einem Buswartehäuschen an der Landesstraße 3456 gestanden und gewartet, als ein 53-jähriger Lkw-Fahrer...