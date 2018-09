17-Jähriger bricht in Döner-Imbiss ein – und macht sich Essen

Ein 17-Jähriger ist in Kassel in einen Döner-Imbiss eingebrochen – um offenbar seinen Hunger zu stillen. In der Nacht zum Samstag alarmierte ein Passant die Polizei, nachdem er die zerstörte Eingangstür des Imbisses bemerkte hatte. Als die Beamten am Einsatzort eintrafen, ließ sich der mutmaßliche...