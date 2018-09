Heidi Klum entschuldigt sich bei Rapper Drake

Los Angeles Model Heidi Klum hat bei einem Fernsehauftritt in den USA ihre Liebe zu ihrem Freund Tom Kaulitz bekundet und sich gleichzeitig bei Rapper Drake entschuldigt. "Drake, es tut mir leid, dass ich dir nicht zurückgeschrieben habe", sagte Klum in der "The Ellen DeGeneres Show". Sie fände den Rapper wirklich cool und sie liebe seine Musik, versicherte Klum lächelnd. Das deutsche Model beichtete zuvor, dass sie Drake im vergangenen Frühjahr einen Korb erteilt hatte. Der Rapper habe sie per SMS-Text um ein Date gefragt, doch sie habe nie geantwortet.

