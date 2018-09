Todesfall in Köthen: Staatsanwaltschaft erklärt Todesursache

Nach dem Tod eines 22-Jährigen in Köthen in Sachsen-Anhalt am Wochenende hat sich nun die Staatsanwaltschaft zu den Ermittlungen geäußert. Demnach schließen die Ermittler weiter aus, dass Tritte oder Schläge den Tod des Mannes verursacht haben. Es habe keine Anhaltspunkte dafür gegeben, dass der...