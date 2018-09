Jasmin Tabatabai sieht Erfolg von #MeToo-Debatte in Filmbranche

Berlin Für Schauspielerin Jasmin Tabatabai hat die #MeToo-Debatte um sexuelle Belästigung viel in der deutschen Filmbranche bewirkt. "Sehr bezeichnend ist, dass die Branche über Monate hinweg über eine nachhaltige Lösung des Problems nachgedacht hat", sagte Tabatabai am Freitag bei der Verleihung des Deutschen Schauspielpreises in Berlin. Immerhin 17 verschiedene Institutionen und Berufsverbände hätten schließlich eine Vereinbarung unterschrieben, die zur Gründung der ersten betriebsübergreifenden Vertrauensstelle gegen sexuelle Belästigung und Gewalt geführt habe.