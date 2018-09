Sturm „Fabienne“: Eine Tote, Verletzte und große Schäden

Sturmtief „Fabienne“ hat besonders in Süd- und Mitteldeutschland schwere Schäden verursacht und ein Todesopfer gefordert. Auf einem Campingplatz in Bayern stürzte am Sonntagabend ein Baum um und erschlug eine 78 Jahre alte Frau, wie die Polizei im Landkreis Bamberg mitteilte. Die Frau erlitt...