Rapper Bushido ist sein 2011 verliehener Integrations-Bambi nach eigenen Worten nicht wichtig. "Es ist mir egal, wenn manche meinen, ich sei ein Spießer und andere behaupten, ich gehöre der Mafia an. Und den Integrations-Bambi würde ich auch nicht so hoch hängen", sagte er in einem Interview der "Welt". Gefragt, welchen Wert sein Bambi für ihn habe, antwortete er: "Keinen." Auf die Frage, ob er ein Patriot sei, sagte Bushido: "Ja. Ich feiere Deutschland."

